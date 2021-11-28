Çukurova Belediyesinden 50 kişiye iş

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi, bir firma ile imzaladığı protokolle 50 kişiye daha istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Protokol çerçevesinde firmanın ihtiyacı olan 50 personel Çukurova Belediyesi İstihdam Biriminin de desteği ile sağlanacak.

Çukurova Belediyesi ile Fransız Tele Performance firması Adana'ya kurulacak büronun eleman ihtiyacını karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde protokol imzaladı. Protokol gereği firmanın istediği özelliklerdeki elemanların sağlanması için Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi portföyünden yararlanıldı.

Firmanın Adana bürosu için 50 kişi istihdam edeceği, bu kişilerde Almanca, İngilizce ve Arapça bilme koşulunun arandığı bildirildi. Çukurova Belediyesi İstihdam Biriminin bu özelliklere uyan kendi listesindeki kişiler ve dışarıdan başvuru yapacak kişilerle 1 Aralık Çarşamba günü yüz yüze görüşmeler yapacağı açıklandı.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezindeki saat 10.00'da başlayacak görüşmelere katılmak isteyenlerin İstihdam Biriminden ya da 05531182137 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

Görüşmeler sonucunda koşullara uyan kişilerin iş başı yapmaları bekleniyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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