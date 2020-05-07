Çukurova Belediyesi "Yılın Annesi"ni belirledi
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Çukurova Belediyesi "Yılın Annesi"ni belirledi

Çukurova Belediyesi
07.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:32

Adana'da otizmli çocukların ailelerini bir araya getirerek Gönüllü Anneler Topluluğunun oluşmasına öncülük eden ve özverili çalışmalarıyla bilinen Gülşen Akgöz, Çukurova Belediyesi tarafından "Yılın Annesi" seçildi.

Adana'da otizmli çocukların ailelerini bir araya getirerek Gönüllü Anneler Topluluğunun oluşmasına öncülük eden ve özverili çalışmalarıyla bilinen Gülşen Akgöz, Çukurova Belediyesi tarafından "Yılın Annesi" seçildi.

Çukurova Belediyesi, Adana'da belediyeler arasında bir ilki daha gerçekleştirerek "Yılın Annesi"ni belirledi. Çukurova Belediyesi'nin yaptığı titiz araştırma sonucu Yılın Annesi olarak otizmli çocukların ailelerini bir araya getirerek Gönüllü Anneler Topluluğunun oluşmasına öncülük eden Gülşen Akgöz seçildi.

Kendisi de 14 yaşındaki Selin isimli otizmli bir çocuk annesi olan ve 400 dolayında otizmli çocuğun ailelerini bir araya getirerek bu konuda özverili çalışmalarda bulunan Gülşen Akgöz, kendisini böyle bir onura layık görmesinden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. Gülşen Akgöz, "Çok mutlu oldum. Bu unvanı Gönüllü Anneler Topluluğundaki tüm anneler adına kabul ediyorum" dedi.

Tüm annelerin özel olduğunu ancak şehit anneleri ve özel çocukların annelerinin daha özel olduğunu vurgulayan Yılın Annesi Gülşen Akgöz, Gönüllü Anneler Topluluğunun oluşumunu şöyle anlattı:

"Kızıma şifa ararken hastanelerde, okullarda, rehabilitasyonlarda benim gibi çocukları olan annelerle tanıştım. Yalnız olmadığımı farkettim. Çünkü bizim gibi anneler kalabalıklar içinde kendini yapayalnız hissediyor. Sıkıntılarımızın ortak olduğunu gördük. Baktık ki birbirimize iyi geliyoruz. Güçlerimizi birleştirip hepimizin elimizi taşın altına koymaya karar verdik. 400'e yakın anneden oluşan bir topluluk oluşturduk. 3 yıldır çaba harcıyoruz. Öncelikle çocuklarımıza moral olacak etkinlikler düzenledik, bununla birlikte çocuklarımızın yeteneklerini keşfettik. Biz gönüllü bir oluşumuz, ben sadece öncülük ettim."

Otizmli çocukların annesi

Gülşen Akgöz, kendisi ile ilgili "Otizmli çocukların annesi" ifadesi için de, "Hepimiz birbirimizin çocuklarına annelik yapıyoruz. Bütün anneler özveri gösteriyor" ifadesini kullandı.

Toplumun otizmli çocuklardan rahatsız olmamasını ve saygı duymasını isteyen Yılın Annesi Gülşen Akgöz, "Annelere önerim asla vazgeçmesinler. Toplum da sadece bu çocuklara saygı göstersin. Tekrar dünyaya gelsem yine Selin'in annesi olmak isterdim. Bu yolu kızımla beraber el ele yürümek isterdim" şeklinde konuştu.

Çetin, Akgöz'ü kutladı

Çukurova Belediyesinin Yılın Annesi belirlemesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Soner Çetin de, "Tüm anneler bizim için değerlidir. Fedakar annelerin gününü kutluyorum. Biz belediye olarak bir gelenek başlatmak istedik. Toplumda öne çıkan, çabalarıyla taktir edilen anneleri bir anlamda motive etmek, rol model olmalarını sağlamak için 'Yılın Annesi' adı altında onurlandırmaya çalıştık. Araştırma yaparken Gülşen Hanım dikkatimizi çekti. Özverili çalışmaları ile bizleri çok etkiledi. Tüm anneler adına kendisini Yılın Annesi seçmeye karar verdik. Tüm annelerin gününü kutluyorum" dedi.

Başkan Soner Çetin, böyle bir girişimin Adana'da ilk kez bir belediye tarafından başlatıldığını belirterek, "Bunu geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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