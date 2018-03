CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size sözüm var İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim işimizdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Barış Manço Bulvarı'nda düzenlenen Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bütün belediyelerine açık ve net iki talimatı olduğunu belirtti.

İlk olarak belediye başkanlığını kazandıkları andan itibaren, bir partinin değil tüm beldenin belediye başkanı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaksınız. Belediye başkanı, beldenin seçimle gelmiş amiridir. Ayrım yapılmaz. Geçen gün iktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız. Önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Hala ve hala topluluğu ayırmaktan, bölmekten kendilerini alamadılar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili hedeflerini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Size sözüm var İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim işimizdir. Biz ayrılık gayrılık yapmayız. Kim bizim beldelerde yaşıyorsa herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ayırım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda yoktur, bizim ahlakımızda da yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar biz toplumu kaynaştıracağız, birleştireceğiz. Toplum çok gerildi. Hele bir zat var sabah, öğle, ikindi, gece yarısı konuşur, bir kalkarız sabah yine konuşur ve toplum geriliyor. Fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı kişi başına gelirimiz en azından 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyorlar dolar, işsizlik artıyor. Fazla konuşuyorlar çiftçi perişan, esnaf perişan."

- "Belediye başkanı aynı zamanda ahlak abidesi olacak"

Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasını istediklerine işaret ederek, "Haklarını, hukukunu ve adaletini sonuna kadar savunduk. Şimdi sınav yapıyorlar, taşeron işçi alalım mı almayalım mı? Ne sınavı kardeşim. Çalışıyor, alın teri döküyor, sen çalıyorsun o çalmıyor, sen götürüyorsun malı o götürmüyor, alın teriyle kazanıyor. Hiçbir ayrım yapmadan, hangi partiden olursa olsun bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım. Eğer birisini çıkarırlarsa sözüm söz 2019'da ona o görevi tekrar vereceğim." dedi.

Her belediye başkanının yaptığı tüm harcamaların hesabını halkına vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor, o zaman vatandaşa yaptığınız her işin kaça mal olduğunu, nasıl olduğunu, hangi bütçe imkanlarıyla yaptığımızı anlatacağız. Bir belediye başkanı aynı zamanda ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Onlar gibi kaçak saraylar yapmayacak, halka hizmet etmek için yapacak. Kreş yapacak çocuklarımız gitsin, emekliler için yer yapacak, kadınlar için yer yapacak, üniversite öğrencilerinin yurdunu 15-16 yılda çözemediler. Sözüm söz, CHP iktidarında tüm öğrencilerin yurt sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz."

- "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız"

CHP'li belediyelerin hizmetlerini aktaran Kılıçdaroğlu, kadınlara çağrıda bulunarak, 2019'un kadınların ve demokrasinin eseri olacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız kadın, 'Topuklu efe' diyorlar. Şu konuşmayı yaptı, 'Cumhuriyetin kurulması, cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir.' dedi. Seçme ve seçilme hakkı geldi. Kadınlar da artık hayatın her alanına girmek, seçilmek ve çalışmak istiyorlar. Şimdi 2019'da, yok olan demokrasiyi yeniden ihya edeceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan en önemli aktörler bu ülkenin kadınları olacak. Sizlere 2019'da güveniyorum. Hangi görüşten olursak olalım. Demokrasi hepimize lazım. Sadece CHP'lilere lazım değil, hepimize lazım. 2019'da bu ülkenin ülkücü demokratları, muhafazalar demokratları, liberal demokratları, sosyal demokratları, hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun bütün demokratları 2019'a birlikte gireceğiz ve 2019'da demokrasiyi beraber getireceğiz. Farklı düşüncelerimiz, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız olabilir ama bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gerginlikten, kavgadan bıktık. Gerginlik olmasın, kavga olmasın, her evde huzur, her mahallede huzur, her ilde huzur, Türkiye'de huzur istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, en az suç işlenen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlar huzur istiyor ve dolayısıyla bizim belediyeler görev yaptığı sürece göreceksiniz Türkiye'de huzur, bereket olacak, güzellikler olacak. Türkiye'de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. Hiçbir gazeteci, milletvekili hapiste olmayacak. Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken OHAL'i de kaldıracağız. OHAL'i de getiriyorlar, istediğiniz kadar getirin, istediğiniz kadar baskı kurun, yolumuz birdir Türkiye yoludur. Yoldan dönen namerttir, dönmeyeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi, ardından da sanatçı Kıraç konser verdi.

