Çukurova Belediyesi'nden yangın mağduru kadınlara şalvar ve pijama

Adana'nın Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara, Çukurova Belediyesi atölyelerinde hazırlanan şalvar, pijama, yazma dağıtıldı.

Adana'nın Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara, Çukurova Belediyesi atölyelerinde hazırlanan şalvar, pijama, yazma dağıtıldı.

Çukurova Belediyesi atölyelerinde belediyeye hibe edilen 5 bin metre giysi yapımında kullanılabilecek kumaş şalvar, pijama, yazmaya dönüştürülerek, yangın bölgesindeki köylülere dağıtıldı. Çukurova Belediyesi'nin Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde müdürlüğün biçki dikiş kursu eğitmenleri ve kursiyerlerinin ortak çalışması sonucu iki ayrı atölyede, 5 gün boyunca yapılan çalışma sonucunda 500'den fazla yöresel kadın şalvarı, 300 pijama ve 100 tane yazma dikildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de hazırlattığı kıyafetleri dağıttı. Yangın mağduru kadınlar, Başkan Soner Çetin'in bu desteğine teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

"Yardımlaşma ruhu genlerimizde var"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, yaşanan ve büyük maddi hasara yol açan yangının yaralarını sarmak için hareket ettiklerini söyledi. Sosyal belediyeciliğin ve yardımlaşma hareketinin öneminden bahseden Çetin, yangından etkilenen yöre halkının bir an önce normal hayatlarına dönmelerini canı gönülden istediklerini, talihsiz yangını yardımlaşma ve dayanışma hareketiyle kısa zamanda aşacaklarına inancını dile getirdi. Başkan Soner Çetin, "Yardımlaşma ruhu genlerimizde var, belediye olarak her zaman ihtiyacı olanlara ulaşmaya çalıştık, çalışıyoruz. Dayanışma ruhu geleneklerimizde var" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı