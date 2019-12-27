27.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:59

Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı

ÇUKUROVA Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yaptı.

Çukurova Belediyesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Temel İhtiyaç Derneği desteğiyle toplam 350 aileye gıda yardımında bulundu. Çukurova Belediyesi Gıda Bankası'nda yapılan dağıtım töreninde gıda paketlerini vatandaşlara dağıtan Başkan Soner Çetin, 'Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) gıda yardımı yapmamız konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bu önemli işbirliğinden dolayı TİDER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yardımları artıracağız ve mümkün olduğunda daha çok kişiye ulaşacağızö dedi.

Başkan Soner Çetin, Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı'nın Türkiye'de tüm belediyelerce örnek alınan bir proje olduğunu vurguladı. Gıda Bankası projesini incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) bir ekip geldiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, 'Çukurova Belediyesi olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sosyal projeler konusunda birlikte çalışma kararı aldığımız Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda yardımında bulunmayı sürdüreceğiz. Destekleri için TİDER Kurucu Başkan H. Serhan Süzer, Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve TİDER yetkililerine teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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