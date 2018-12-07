Çukurova Belediyesi'nde Eski Zabıta Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 1 Yaralı (6)

SİLAHI, ARKADAŞINA SATMAK İÇİN YANINA ALMIŞ

Saldırganın ilk ifadesinde, belediyeye izin almaya geldiği, silahını da arkadaşına satmak için yanına aldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Belediyenin idari bürosuna giderken Habil Aykan ile aralarında tartışma yaşandığı ve saldırganın önce Aykan'ı ve daha sonra silah seslerini duyup, dışarı çıkan Zabıta Müdürü Aydoğdu'ya ateş ettiğini, zabıta memuru Özdemir'i ise nasıl vurduğunu hatırlamadığını söylediği kaydedildi.