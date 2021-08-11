Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kalp damarlarına stent takıldı
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kalp damarlarına stent takıldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kalp damarlarına stent takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anjiyoya alınarak kalp damarlarına stent takıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anjiyoya alınarak kalp damarlarına stent takıldı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Başkan Çetin, bugün gittiği özel bir hastanede anjiyoya alınarak kalp damarlarına 4 stent takıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Başkan Çetin, "Bir takım sağlık şikayetleri üzerine kontrol için geldiğim Acıbadem Hastanesinde anjiyoya alınmam gerekti. Anjiyo esnasında kalp damarlarımda tıkanıklık tespit edildi. Bu sebeple kalp damarlarıma 4 tane stent takıldı. Şu an sağlık durumum iyi, herhangi bir sorun yok. Doktorlar tarafından 1 hafta dinlenmem gerektiği ifade edildi. Merak etmeyin, 1 hafta dinlendikten sonra tekrar aranızda olacağım. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Karalar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Anjiyoya alınan ve kalp damarlarına stent takılan Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesini temenni ediyorum." - ADANA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kalp damarlarına stent takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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