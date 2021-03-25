Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çetin, ziyarette AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından ve belediye faaliyetlerinden bahseden Çetin, AA personeline görevlerinde başarı diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Çetin'e bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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