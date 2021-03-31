Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi

Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi.

Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi.

Çukurova Park Vadi Tesislerinde düzenlenen toplantıda, Çetin'in görev geldikten sonra yapılan icraatları tanıtan video gösterimi yapıldı.

Çetin, konuşmasında, ilçenin Türkiye'nin en yeşil ilçelerinden olduğunu, yoğun yeşillendirme ve park çalışmaları nedeniyle yeni park yapacak yer bulmakta zorlandıklarını, hazine arazilerinden tahsis istediklerini belirtti.

Şambayadı bölgesinde yıllardır yaşanan imar sorunun çözdüklerini, böylece arsa sahiplerinin müteahhitlerden istedikleri pay fiyatlarının makul seviyeye indiğini ifade eden Çetin, "Hayalimizdeki bir kenti oluşturmanın heyecanı içerisindeyim. En kısa sürede orada ana yolar, bulvarlar açılmaya başlanacak. Kentsel tasarım komisyonu oluşturacağız. 250 bin kişi yaşayacak orada. Kentin kaderini değiştirmek böyle oluyor. 10 bin dönüm alanda inşaatlar boy gösterecek" dedi.

Belediyenin borçlarına değinen Çetin, şunları söyledi:

"Bugünkü borcumuz 129 milyon TL'dir. Bu kadar iş yaptık, tesis kazandırdık kentin geleceğine yön verdik. Türkiye'nin işçisine en yüksek maaşı zamanında ödeyen belediyelerinden birisiyiz. 7 yılın sonunda göğsümü gererek söylüyorum bugün bizim borcumuz borç değildir. Biz istesek para da biriktirdik ama o zaman eksik yapardık. Benim işim para biriktirmek değil hizmet yapmak. Her şeyi akılcı yönetimle en ucuza mal edip, hizmet üretmek, elimden makası düşürmemek."

Çetin, Belediye Evleri Mahallesi'nde uzun süren bir kentsel dönüşüm süreci olduğunu hatırlattı.

Mahallede yapacakları dönüşüm çalışmalarında mahalleyi 4 etaba bölüp süreci hızlandırdıklarını ifade eden Çetin, şunları söyledi:

"İlk 2 etapta halkın üçte ikisi çalışmaya 'evet' demesiyle çoğunluğu sağladık. Türkiye'de parsel bazında müteahhit 100 metrekare aldığında 50-60 metrekare verir. En yüksek oran en fazla 1'e 1'dir ancak biz 60 metrekare olarak aldığımız daireleri 83 metrekare teslim edeceğimizi vaat ettik. Bizim projemizde gururla söylüyorum 1'e 1.35'e yakın veriyoruz. Planlara son şekli verilecek. Allah'ın izniyle bu sene bitmeden kazmayı vuracağız. Vaat ettiğimiz sürede yeni konutlarının anahtarını teslim ettiğimiz zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa