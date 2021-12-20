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Çukurova Basketbol'dan erteleme kararına itiraz

Çukurova Basketbol'dan erteleme kararına itiraz
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yönetimi, Lointek Gernika maçının rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine itiraz etti.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yönetimi, Lointek Gernika maçının rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine itiraz etti. ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) başvurumuzu yaparak, maçın ertelenmesi kararına itiraz ettik. Federasyondan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

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