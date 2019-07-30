Çukurova Basketbol'da transfer
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, İspanyol oyuncu Leonor Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, İspanyol oyuncu Leonor Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 27 yaşındaki Rodriguez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Wisla Canpack Krakov'un formasını giyen 1,80 metre boyundaki oyuncu, önümüzdeki günlerde takımla çalışmaya başlayacak.
Kaynak: AA
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