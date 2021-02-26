Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor
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Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor

26.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:31
Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başantrenörü Olcay Orak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, İzmit maçında...

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başantrenörü Olcay Orak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, İzmit maçında gösterdikleri performansı bu maçta da sahaya yansıtmaları halinde istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.

Ligin 20'nci hafta erteleme maçında dün deplasmanda İzmit Belediyespor'u son saniyelerde bulduğu basketle 60-58 yenen Mersin temsilcisi kente döndü. Pazar günü ligin 22'nci haftasında bu kez Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanında parkeye çıkacak olan turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde karayolu ile Hatay'a geçecek ve otelde maç saatini bekleyecek.

Hatay'dan da galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden Başantrenör Olcay Orak, "İzmit maçındaki savunma ve hücum performansını Hatay maçında da gösterebilirsek, sahadan mutlu ayrılabiliriz. Takımda moraller oldukça yüksek. Biz iyi oyunculardan kurulu genç bir ekibiz. Savaşmayı, mücadele etmeyi seviyoruz. Hatay maçında da kazanmak için savaşıp, bu haftayı da kazançlı kapatmak istiyoruz" dedi.İzmit maçının bitimine 1.1 saniye kala bulunan basketin ardından, rakip hücumunda topu bloklayıp olası bir sayının önüne geçerek takımının galibiyetine önemli katkı sunan Fatmanur Karakaş ise, "İzmit maçı, oyun keyif aldığımız bir maçtı, iyi mücadele ettik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Play-off sıralaması için Hatay maçı dahil olmak üzere, önümüzdeki her maç çok önemli. Bu nedenle kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla döneceğiz. Mersin halkından bizi desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Pazar günü Antakya Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak olan maç, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.


Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor
Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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