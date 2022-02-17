Çukurova Basketbol çeyrek finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 79-48 yendi. Bu sonuçla 2 karşılaşmayı da kazanan Mersin ekibi, çeyrek finale kaldı.

Edip Buran Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-22 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 65-35 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 79-48 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski xx, Nikola Perlic xx, Milosav Kaludjerovic xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth x 6, Temi Fagbenle xx 14, Tiffany Hayes x 5, DeWanna Bonner xxx 18, Jasmine Thomas x 8, Kristine Anigwe x 2, Yvonne Turner x 8, Sinem Ataş xx 10, Shavonte Zellous x 8

Flammes Carolo: Lisa Berkani x 4, Amel Bouderra x 3, Nia Coffey x 8, Evelyn Akhator xx 13, Tina Pouye x 7, Leonie Fiebich x 7, Naignouma Coulibaly x 2, Marie Milapie x 4

1. Periyot: 21-13 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 43-22 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 65-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi) - MERSİN