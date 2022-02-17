Çukurova Basketbol çeyrek finalde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurova Basketbol çeyrek finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çukurova Basketbol çeyrek finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 79-48 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 79-48 yendi. Bu sonuçla 2 karşılaşmayı da kazanan Mersin ekibi, çeyrek finale kaldı.

Edip Buran Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-22 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 65-35 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 79-48 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski xx, Nikola Perlic xx, Milosav Kaludjerovic xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth x 6, Temi Fagbenle xx 14, Tiffany Hayes x 5, DeWanna Bonner xxx 18, Jasmine Thomas x 8, Kristine Anigwe x 2, Yvonne Turner x 8, Sinem Ataş xx 10, Shavonte Zellous x 8

Flammes Carolo: Lisa Berkani x 4, Amel Bouderra x 3, Nia Coffey x 8, Evelyn Akhator xx 13, Tina Pouye x 7, Leonie Fiebich x 7, Naignouma Coulibaly x 2, Marie Milapie x 4

1. Periyot: 21-13 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 43-22 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 65-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi) - MERSİN

Çukurova Basketbol çeyrek finalde

Çukurova Basketbol çeyrek finalde

Çukurova Basketbol çeyrek finalde

Çukurova Basketbol çeyrek finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor

Çukurova Basketbol, Yenişehir, Çukurova, Mersin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title