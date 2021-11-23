Çukurova Basketbol, Avrupa'ya odaklandı

Mersin'de Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Avrupa Kupası'nın (EuroCup Women) 5'inci haftasında Polonya'da oynayacağı AZS UMCS Lublin maçının hazırlıklarına başladı.

Tesislerde Başantrenör Olcay Orak nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştiren turuncu-lacivertliler, daha sonra parkeye çıkıp Lublin karşılaşmasında uygulanması planlanan taktikleri çalıştı. Oyuncuların hırslı ve istekli olmaları teknik ekibi memnun etti.