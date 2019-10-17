Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı

17.10.2019 19:52

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladı Nadezhda'ya 69-53 yenildi.



Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, devreye 33-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Nadezhda, bu periyodu da 50-41 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini eline alan deplasman ekibi, maçı 69-53 kazandı.



Salon: Edip Buran



Hakemler: Alexandru Olaru xx, Maka Kupatadze xx, Silvia Marziali xx



Çukurova Basketbol: Leonor Rodriguez xx 13, Melis Talay x 7, Gökşen Fitik x 1, Nia Coffey xx 13, Meltem Avcı xx 11 Gabriela Marginean x 8



Nadezhda: Karina Nizamova x 2, Yvonne Turner xx 11, Nayo Raincock Ekunwe xxx 15, Anastasiia Shilova x 7, Kseniia Tikhonenko x 2, Albina Razheva x 8, Erica Wheeler xx 13, Olga Novikova x 3, Victoriia Medvedeva x 8



1. periyot: 12-20 (Nadezhda lehine)



Devre: 27-33 (Nadezhda lehine)



3. periyot: 41-50 (Nadezhda lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA