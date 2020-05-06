Çukurelma'da 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Çukurelma Mahallesi'ndeki çiftçilere sulama borusu yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Çukurelma Mahallesi'ndeki çiftçilere sulama borusu yardımı yaptı. Proje ile 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nin yıllardır süregelen sulama suyu sorununun çözümü için kolları sıvadı. Çukurelma Sulama Kooperatifi'ne, mahallenin 2. kısım sulama sahasına ait arazilerin sulanabilmesi için muhtelif çaplarda PVC boru desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi ve Çukurelma Sulama Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen proje tamamlandığında 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA