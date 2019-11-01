Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı

01.11.2019 11:54

Kütahya'nın Emet İlçesine bağlı Köprücek köyünde elektrik direği çukurunda mahsur kalan köpek Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Köprücek köyü Harmanyeri Mevkii'nde 2 metrelik çukura düşen köpek düştüğü çukurdan çıkamadı.



Köye uzak olan mevkiden, tesadüfen geçen bir vatandaş köpek sesini duyup durumu 112 Acil Servisi'ne arayarak bildirdi. 112 ekipleri, Emet Belediyesi İtfaiye ekiplerini olay yerine yönlendirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düştüğü çukurda mahsur kaldığı tespit edilen köpeği kısa bir çalışma sonucu kurtarıp veteriner kontrolünü yaptırdı.



Bakımı yapılan ve karnı doyurulan köpek, Köprücek köyünde yaşayan bir vatandaş tarafından sahiplenerek teslim alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA