Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kayıp olarak aranan İbrahim Canmaya (23) ve Harun Özyer'in (26) çukurda cesetlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma, Özyer'in evli E.A. ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar üzerine derinleştirildi. E.A. ile eşi Devriş A., babası İsrafil K. kardeşleri Oğuz ve Uğur K., gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya ve arkadaşı Harun Özyer'in, Karkamış ilçesi Günçay Mahallesi'nde dağlık alandaki çukurda önceki akşam cesetleri bulundu. Yapılan incelemede 2 arkadaşın dövüldükten sonra başına sert cisimle vurulup, öldürüldüğü belirlendi. Canmaya ve Özyer, yapılan otopsi sonrası toprağa verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Özyer ve Canmaya'nın başlarına küreklerle vurularak öldürülüp, yine küreklerle açılan çukura atıldıkları öğrenildi.

E.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, babası İsrafil K., kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile eşi Derviş A. da sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.