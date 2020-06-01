Çukurçayır Mahallesi'nin yol sorunu çözüldü Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çukurçayır Mahallesi Yedi Kaldırım Caddesi'ndeki yol sorununu çözdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çukurçayır Mahallesi Yedi Kaldırım Caddesi'ndeki yol sorununu çözdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan 25 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğundaki Yedi Kaldırım Caddesi'ne, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yağmur suyu hattı döşendiği belirtildi.

Ekiplerin daha sonra 700 metrekare parke çalışması, 35 metre perde beton, 20 metre korkuluk çalışması yaptığı ifade edilen açıklamada, ardından 400 metre asfalt serimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut'un, çalışöalardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiği bildirildi.

Kaynak: AA