Çukurcalı Öğrencilere Satranç Kursu

Çukurca İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından öğrencilere satranç kursu veriliyor.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle İlçe Gençlik Merkezinde, 22 öğrenciye yönelik ücretsiz satranç kursu açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü ve aynı zamanda kurs öğreticisi Mervan Mulamahmutoğlu, çalışmalara yaklaşık 3 haftadır başladıklarını ve çok verimli geçtiğini belirtti.

Mulamahmutoğlu, şunları söyledi:

"Bu kursu açmamızdaki en büyük amaç gençlerimizin boş zamanlarını daha verimli, aktif ve daha güzel değerlendirmelerini sağlamak. Çukurca'da böyle bir kursun olması öğrencileri kötü alışkanlıklarda ve kötü yerlerden uzak tutacaktır. Ayrıca gençlerimizin sabırlı olabilmelerini ve stratejik düşünmelerini sağlayacak bir oyun. Emek veren herkese teşekkür ederim."

Öğrencilerden Niyazi Taş, santrancın zeka geliştirici bir oyun olduğunu vurguladı.

Zamanlarının çok keyifli geçtiğini aktaran Taş, "Bu oyunu çok sevdik. Bu sayede hem stres atıyoruz hemde derslerimize daha konsantre oluyoruz. Bence arkadaşlarım telefonlarla uğraşacaklarına bu oyunu tercih etmeli. Bu oyun insana sabırlı olmayı da öğretiyor. Ayrıca savaş taktikleri de uygulanıyor ve hile yapılması da zor. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.