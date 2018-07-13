Çukurcalı Öğrencilere Rafting Eğitimi

Çukurca ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin işbirliğiyle ilçedeki 50 öğrenciye, profesyonel sporcular gözetiminde rafting eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitim için Çukurca'da bulunan milli rafting sporcuları Onur Memoğlu, Çetin Bayram ve Doğuş Önçırak'ın gözetiminde, kayıt yaptıran 50 öğrenciye, temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları eğitimi ile uygulamalı dersler veriliyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca da desteklenen programda uygulamalı eğitim kapsamında botlara bindirilerek suya indirilen öğrencilere bazı teknikler öğretildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, bu eğitimin yaz tatili boyunca devam edeceğini ve ilçenin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle anılması için büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Ayca, bu anlamda kendilerine destek sunan herkese teşekkür etti.

Öğrenciler de rafting öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.