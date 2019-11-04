Çukurcalı öğrenciler projelerini sergiledi

Çukurcalı öğrenciler projelerini sergiledi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

04.11.2019 14:16

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Gençlik Merkezinde açılan fuarda Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi.

Açılışa katılan Kaymakam Murat Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan fuarı gezerek, projeleri inceledi.

Öğretmen ve öğrenciler de katılımcılara projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

VİDEO: Çukurcalı öğrenciler projelerini sergiledi
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