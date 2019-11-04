Çukurcalı öğrenciler projelerini sergiledi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Gençlik Merkezinde açılan fuarda Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi.
Açılışa katılan Kaymakam Murat Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan fuarı gezerek, projeleri inceledi.
Öğretmen ve öğrenciler de katılımcılara projeler hakkında bilgi verdi.
VİDEO: Çukurcalı öğrenciler projelerini sergiledi