Çukurca sokakları boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukurca sokakları boş kaldı

05.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:12
Çukurca sokakları boş kaldı

Tüm Türkiye 'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tam anlamında uyuldu.

Tüm Türkiye 'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tam anlamında uyuldu.

İlçe merkezinde fırın, eczane ve marketlerin dışında diğer bütün esnaflarda kısıtlamaya uyarak ilçe merkezi adeta sessizliğe büründü.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Ülkemizde uygulanan kısıtlamaya ilçe halkının tam anlamıyla uyulduğunu ve hepimizin tek dileği biran önce bu salgının sona ermesidir.İnsallah sağlıklı özlediğimiz eski günlerimizde hep birlikte bu salgına karşı mücadele ederek kavuşacağız" dedi. - HAKKARİ

Çukurca sokakları boş kaldı
Çukurca sokakları boş kaldı
Çukurca sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit sokakları boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Sezen Aksu Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Samatta Necip Uysal Sinan Gümüş Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Antalya Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurca sokakları boş kaldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:13:31. #1.14#
title