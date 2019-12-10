: Çukurca polisi evlere konuk oluyor

10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:49

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde aralarında yöresel kıyafet giyen kadın polisin de bulunduğu ekipler, evleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bölgede yürüttükleri terörle mücadele faaliyetleriyle huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçleri, bir yandan da gerçekleştirdikleri sosyal projelerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalışıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda, ilçede evleri ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ediyor.

Aralarında yöresel kıyafet giyen kadın polisin de yer aldığı ekip, ziyaret ettikleri vatandaşlarla hem sevgi bağlarını güçlendiriyor hem de dile getirdikleri sorunların çözülmesi konusunda çalışma yürütüyor.

Ekipler, ziyaretler sırasında çocuklara da oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Vatandaşlar da evlerinde ağırladıkları polislere yakın ilgi göstererek, ikramlarda bulunuyor.

Yöresel kıyafet giyerek ziyaretlere katılan Komiser Yardımcısı Dicle Elceoğlu, AA muhabirine, polis halk ilişkisini güçlendirmek ve aralarında sevgi bağlarını kurmak amacıya bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rutin ziyaretlerin yanı sıra vatandaşların da kendilerini evlere davet ettiğini belirten Elceoğlu, şöyle konuştu:

"Halkımızın bizzat gelip bizi evlerine davet etmeleri birlik ve beraberliğimize en güzel örnek. Bu ilgi ve alakaları o kadar güzel ki kopamıyoruz. Bize gösterdikleri sevgiye layık olmak için evlerine gidip dertlerini dinliyor, çözümü için çaba gösteriyoruz. Gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü çok güzel diyaloglarımız var onlarla. Ziyaretlerde yöresel kıyafetlerini de giyiyoruz. Kültürlerini yansıtınca daha çok mutlu oluyorlar. Biz de giyince mutlu oluyoruz."

Vatandaşlardan Remziye Tek ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Polisler bizi ziyaret edip sorunlarımızı dinliyorlar. Allah razı olsun. Biz kardeşiz, bir bayrağın altında yaşıyoruz. Başka bayrağımız yok. Yöresel kıyafetlerimiz kızımıza çok yakışmış. Kendilerini böyle görünce mutlu oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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