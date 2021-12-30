Çukurca Kaymakamı Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurt, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "Mucize kurtuluş " fotoğrafını seçen Kurt, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "yerel kayakçılar" fotoğrafına oy verdi.

Kaymakam Kurt, yaptığı açıklamada, AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyanın dört bir yanından çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve birinciliğe layık olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ve her kategoride bir fotoğrafa oy verdiğini belirten Kurt, yarışmanın hayırlı olmasını diledi.

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

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