Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Çukurca karayolunun 25. kilometresinde bulunan Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ