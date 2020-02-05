Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
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Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

05.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:40
Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Çukurca karayolunun 25. kilometresinde bulunan Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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