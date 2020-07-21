Çukurca'daki terör saldırısında şehit olan askerler için tören düzenlendi (1) Dua okunması Şehit naaşlarının helikoptere götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için tören düzenlendi.

Dua okunması Şehit naaşlarının helikoptere götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için tören düzenlendi. (1) Kaynak: AA