Çukurca'daki 4 asırlık taş evlerin restorasyonu sürüyor

26.10.2019 13:10

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi taş evlerde restorasyon çalışmaları sürüyor.



Çukurca Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 asırlık tarihi geçmişe sahip 21 ev, restore edilerek turizme kazandırılacak.



Asırlık evlerden 5'inin butik otel, 2'sinin belediye hizmet binası olarak kullanılmasının düşünüldüğü projede, geri kalan 14 ev de restoran, kafeterya, misafirhane gibi sosyal amaçlı projelerde kullanılacak.

İlçenin kültürüne önemli katkı sağlayacak evlerden 7'sinin restorasyon çalışmaları, bitme aşamasına geldi.

Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje bedelinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"21 taş evimizden 7'sinin restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Geri kalan 14 tanesi de en kısa sürede tamamlanacaktır. Çukurca'nın hem kültürüne hem de turizmine büyük katkı yapacak. Konut sıkıntısını da bir şekilde butik otel adı altında çözmeye çalışacağız. Sosyal etkileri çok büyük olan bir proje. Geçmişten gelen tarihi bir güzelliği günümüze yansıtmak ve bu kültürü devam ettirmek adına çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA