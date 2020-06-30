Çukurca'da yılanların dansı kamerada
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Çukurca'da yılanların dansı kamerada

Çukurca'da yılanların dansı kamerada Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 metre uzunluğunda 2 siyah yılanın aşk dansı cep telefonuyla görüntülendi.

30.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:31

Çukurca'da yılanların dansı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 metre uzunluğunda 2 siyah yılanın aşk dansı cep telefonuyla görüntülendi.

Çukurca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evlerinin arkasında 2 siyah yılanı sarmaş dolaş görünce hemen cep telefonuyla kayıt altın aldı. Boyları yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılanların etrafındaki kalabalığa rağmen uzun süre birbirlerinden ayrılmamaları dikkatlerden kaçmadı.

Cep telefonuyla görüntü alan vatandaş, yılanların dans etmediğini aslında çiftleştiklerini belirterek, "Evimizin arkasında iki yılanı birbirine sarılmış halde gördük. İlk defa böyle bir olayla karşılaşmıyoruz. Bölgemizde sıklıkla yaşanan bir durum. İlçemiz doğayla iç içe bir yer. Haliyle yaban hayatına şahitlik yapıyoruz. Bu duruma bilimsel olarak yılanların dansı denilse de aslında büyüklerimizin de anlatımlarıyla yılanların çiftleşmesidir. Bu iki kara yılan bildiğimiz kadarıyla da zehirsiz yılanlarıdır" diye konuştu.

Yeşilçeşme Mahallesi Muhtarı Cuma Duman ise 2 siyah yılanla karşılaştığını belirterek, son zamanlarda ilçede yılların sayısında artış olduğunu kaydetti. Duman, vatandaşları yılanlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyararak, öldürmemelerini istedi.

Çukurca'da yılanların dansı kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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