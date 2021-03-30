Çukurca'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Emniyet Müdür Vekili Komiser Veli Eşgioğlu, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.
Öğrenciler, sürücülere yaya önceliği konusunda broşür dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan