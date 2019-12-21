Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
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Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

21.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:58
Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nin ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA
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