Çukurca'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
Çukurca Belediyesi, koronavüris tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:31
Çukurca Belediyesi, koronavüris tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Belediye görevlileri, belediye önünde sosyal mesafeyi gözeterek oluşturdukları stantta vatandaşlara maske dağıttı.
Tedbirler kapsamında ilk etapta 3 bin maske dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: AA