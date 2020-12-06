Çukurca'da sokaklar boş kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Yüksekova ve Çukurca ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her iki ilçede cadde, sokak, park ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan