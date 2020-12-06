Çukurca'da sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukurca'da sokaklar boş kaldı

06.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:39

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Yüksekova ve Çukurca ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her iki ilçede cadde, sokak, park ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.

Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan

İlgili Haberler

Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca'da sokaklar boş kaldı
Çukurca sokakları boş kaldı
Çukurca sokakları boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurca'da sokaklar boş kaldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:41:17. #1.15#
title