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Çukurca'da "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" tanıtıldı

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Çukurca'da

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kaymakamlık, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" hazırlandı.

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda proje tanıtıldı.

Programda konuşan Kaymakam Hasan Kurt, ilçede eğitimdeki kaliteyle terörün izini tamamen sileceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ensar Dündar da öğrencilere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğretmenler katıldı.

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri
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