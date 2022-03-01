Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetrelik 145 mühimmat ile 1 litre silah bakım yağı ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Mühimmat, Hakkari, Silah, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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