Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetrelik 145 mühimmat ile 1 litre silah bakım yağı ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.