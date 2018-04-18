Çukurca'da Resim, Şiir ve Müzik Etkinliği
Hakkari Gençlik Merkezince Çukurca ilçesinde müzik, şiir ve resim etkinliği düzenlendi.
Hakkari Gençlik Merkezince Çukurca ilçesinde müzik, şiir ve resim etkinliği düzenlendi.
Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nun Ahmed-i Hani Çok Amaçlı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, lise öğrencilerine yönelik kötü alışkanlıkların anlatıldığı piyes sergilendi.
İlgi gören etkinlikte, müzik ve şiir dinletisi sunulduktan sonra katılımcılar, resim sergisini gezdi.
Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Mervan Mulamahmutoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.