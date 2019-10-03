Çukurca'da poşette mantar üretimi yapıldı

03.10.2019 18:14

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında mantar üretimine başlandı.

Antalya'nın Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü "Gelin Kardeş Olalım" projesi iş birliğiyle Narlı köyünde çiftçi Mevlan Erol'un tesisinde naylon poşette mantar üretimi yaptı.

Antalya Valiliği ile Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen koordinesinde yürütülen proje kapsamında mantar üretimine Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert ve Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergün, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleriyle "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Antalya'nın 19 ilçesi, Türkiye'nin 19 ilçesiyle kardeş olduğunu söyledi.

"Çukurcalı çiftçilerimize mantar üretimini öğretmeye geldik." diyen Sert, şöyle konuştu:

"Teknik personellerimiz 2 ay önce Çukurca'yı ziyaret etmişti. Korkuteli ilçesi Türkiye'de mantar üretiminde söz sahibi. Biz istiyoruz ki doğunun Korkuteli'si Çukurca olsun. Burada kadın ve genç çiftçilerimize iş olanağı sağlansın istiyoruz. Projenin sürdürülebilir olacağını düşünüyoruz."

Ergün de Antalya'nın Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğüyle proje kapsamında kardeş olduklarını belirterek "Antalya Valiliği'ne ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok katkıları oldu. 18 çiftçimizle Antalya'yı ziyaret ettik. Burada 5 günlük hem teorik hem uygulamalı bir eğitim aldık." dedi.

Kaynak: AA