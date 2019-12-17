Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi
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Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

17.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:08
Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve 3  RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.


Kaynak: DHA
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