Çukurca'da parkta biriken kar, çardakları yıktı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışının ardından parklardaki çardaklar yıkıldı.
13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:32
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışının ardından parklardaki çardaklar yıkıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çukurca'da kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
İlçedeki Halk Parkı'nda bazı çardaklar, çatılarında biriken kar nedeniyle çöktü.
Belediye yetkilileri, karların erimesiyle hasar gören çardakların yeniden onarılacağını bildirdi.
Kaynak: AA