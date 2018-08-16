Çukurca'da Park ve Mesire Alanı Açılışı

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan park ve mesire alanı, törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına da ağırlık veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Bardaklı Yaylası'nda yapılan park ve mesire alanının açılışı, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın katılımıyla yapıldı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçedeki sosyal tesislerin açılışına gelen vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayca, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin, vatandaşların hizmetine sunduğu park ve mesire alanının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çukurcalıların özellikle yazın Bardaklı Yaylası'na geldiklerini belirten Ayca, şöyle konuştu:

"Belediyemize ait yaklaşık 10 dönümlük arazide mesire alanı ve park yaptık. İnşallah bundan sonra Çukurcalılar burada aileleriyle güzel zaman geçirecekler. Parkımızın yapımında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleri oldu. Malzemelerin önemli bir kısmını onlardan temin ettik. Bu vesile ile kardeş belediyemize teşekkür ediyoruz. Parkımızın Çukurca'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.