Çukurca'da öğretmenlere seminer verildi

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - HAKKARİ (AA) Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 190 öğretmene eğitim semineri verildi.

Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hasan Kaan Keskin ve Doç. Dr. Taner Atmaca, eğitim süreçleri, eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yapılması, öğrencilere yönelik çalışmalar, okuma ve okuduğunu anlama hakkında bilgi verdi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca Kaymakamlığının ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimi daha iyi bir seviyeye getirmek için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmaya destek vermek için ilçeye geldiklerini belirten Keskin, "Seminerde öğretmenlerimize okumak ve okuduğunu anlama üzerine bir sonum yaptık. Okuma ülkemizde hala istenen düzeyde değildir. Okumanın istenen düzeye çıkması için elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaymakam Hasan Kurt da seminer sonunda Keskin ve Atmaca'ya teşekkür etti.