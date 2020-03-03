Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi
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Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi

Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenledi.

03.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:32
Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi

ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenledi.

İlçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsüne karşı alınacak önlemler konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Emir Şaban İmam Ortaokulu, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu ve Yukarıakkaya köyündeki Şehit Asteğmen Salim İzleyen İlkokulu'nda giden polisler, öğrencilere koronavirüsünden korunma yollarını anlattı, temizlik, kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulundu.

Kaynak: AA

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