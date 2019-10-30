Çukurca'da mantar hasadı

30.10.2019 17:25

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında yetiştirilen mantarların ilk hasadı yapıldı.

Antalya Korkuteli ve Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüklerince yürütülen proje kapsamında bir süre önce Narlı köyünde Mevlan Erol'a ait depoda yetiştirilen istiridye mantarının hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür, 3 Ekim'de yetiştirilmeye başlanan mantarları hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin faydalarına değinen Ergür, desteklerinden dolayı Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

İşletme sahibi Mevlan Erol ise elde ettiği ürünleri yurt içindeki bir çok noktaya göndereceklerini belirtti.

Programa Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA