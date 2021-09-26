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Çukurca'da Kur'an Kursu açıldı

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Çukurca'da Kur'an Kursu açıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursu törenle açıldı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursu törenle açıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen törene, Kaymakam Hasan Kurt, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit, Din Hizmetleri Şube Müdürü Mikail Polat, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Kurutanı Binbaşı Erkan Sağındık ve ilçe sakinleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarır ardından kursun açılışını gerçekleştiren Kurt, incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri
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