Çukurca'da köy çocuklarına kuaförlük hizmeti
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köy çocuklarına kuaförlük hizmeti veriliyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köy çocuklarına kuaförlük hizmeti veriliyor.
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Çukurca Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaförlük kursundaki usta öğretici ve kursiyerler, köylere giderek öğrencilerin saçlarını kesiyor.
Uygulamadan memnun kalan çocuklar, yetkililere teşekkür etti.
Uygulamaya Kaymakam Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da katıldı.