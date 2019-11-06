Çukurca'da konut sorunu için büyük adım

06.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:36

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıllardır devam eden konut sorununun giderilmesi için belediye tarafından yapılan evlerin inşaatı hızla devam ediyor.



Çukurca'nın Emir Şaban Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 blok 3+1, 1 blok 2+1 ve 1 blok 1+1 dairelerden oluşan toplam 150 konut ile spor kompleksinin inşaatı devam ediyor. Çalışmaları Kaymakam Murat Öztürk ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Amacımız ilçemizin en büyük sorunu olan lojman ihtiyacının giderilmesi ve bir nebzede olsa vatandaşlarımıza bir çözüm üretmektir. Bu anlamda Çukurca Belediyesi olarak elimizi taşın altına kayarak öncülük yapıp, ilçemize 150 konut kazandırabilmek için bu yıl itibariyle binalarımızın inşaatına başladık. Kaba olarak çok büyük bir ilerleme sağlayarak, planlandığı gibi gelecek yıl inşallah 150 konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA