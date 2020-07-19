Çukurca'da komandoların dikkati, roketli saldırıyı önledi
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Çukurca'da komandoların dikkati, roketli saldırıyı önledi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), komandolar tarafından Çukurca'da düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek, olası saldırının önlendiği belirtildi.

Çukurca'da komandoların dikkati, roketli saldırıyı önledi
19.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:25

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), komandolar tarafından Çukurca'da düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek, olası saldırının önlendiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi" denildi. Roket atarların tespiti ile teröristlerin saldısının önlendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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