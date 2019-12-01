Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması
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Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

01.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:44
Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

HAKKARİ'nin ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Çukurca İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.


Kaynak: DHA
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