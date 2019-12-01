Çukurca'da kış lastiği uygulaması
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Çukurca'da kış lastiği uygulaması

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

01.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:56
Çukurca'da kış lastiği uygulaması

'nin ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

İlçe girişinde giriş kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
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