Çukurca'da kış lastiği uygulaması
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
01.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:56
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
İlçe girişinde polis giriş kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA