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Çukurca'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Çukurca'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, iki gündür karın etkili olduğu ilçede olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan ekipler, mahalle yollarını da kardan temizliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, ilçede iki gündür etkili olan yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Sevinç, belediye olarak gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Güncel, Haber

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