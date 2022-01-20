Çukurca'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, iki gündür karın etkili olduğu ilçede olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan ekipler, mahalle yollarını da kardan temizliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, ilçede iki gündür etkili olan yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Sevinç, belediye olarak gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini aktardı.